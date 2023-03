Siege für Maier, Koch und Rieder

Thiersee – Die Crosslauf-Szene ist klein, aber fein. Und so waren es durchaus bekannte Namen, die den Tiroler Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Thiersee ihren Stempel aufdrücken konnten: Bei den Damen bog Carla Maier (ITSG Running) diesmal Vorjahressiegerin Carina Wasle (am Ende diesmal nur 5.). Eine Woche vor den Staatsmeisterschaften in Kärnten siegte die Kundlerin in 19:30 Minuten vor Karin Freitag (LG Decker Itter), Sonja Kinna (SC LT Breitenbach) und Magdalena Früh.