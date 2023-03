Tirol plant viertes Frauenhaus im Unterland, Umsetzung noch heuer

Innsbruck – In Tirol soll laut einem am Dienstag gefassten Regierungsbeschluss ein weiteres, viertes Frauenhaus entstehen. Es soll im Unterland etabliert und vom Verein „Dowas für Frauen“ noch heuer umgesetzt werden. Dort sollen mindestens fünf Frauen und fünf Kinder Platz finden. Im ersten Halbjahr 2023 soll indes das dritte Frauenhaus öffnen, bisher gibt es zwei Schutzunterkünfte im Raum Innsbruck, hieß es von Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ).

„Mit dem heutigen Beschluss bauen wir das dezentrale Angebot weiter aus - künftig können mit den Frauenhäusern im Ober- und Unterland 34 Frauen und 41 Kinder in einem der vier Frauenhäuser in Tirol Schutz finden“, sagte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Derzeit gibt es 24 Plätze für Frauen und 29 Plätze für Kinder bei den Frauenhäusern, zudem werden Übergangswohnungen für Frauen und Kinder zur Verfügung gestellt. Solange es Gewalt an Frauen gebe, müsse man weiterhin präventiv tätig sein und Unterstützung leisten, betonte Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ).