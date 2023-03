Zwei Schwerverletzte bei Skiunfällen im Zillertal und in der Schlick

Kaltenbach, Telfes – Bei einer Kollision mit einem anderen Skifahrer wurde am Dienstagvormittag ein 69-jähriger Deutscher in Kaltenbach schwer verletzt. Der Mann war gegen 10.15 Uhr im Skigebiet Hochzillertal auf der roten Piste Nr. 3 unterwegs, als es zur Kollision mit einem 23-jährigen Niederländer kam.

Die Pistenrettung versorgte den Verletzten vor Ort. Schließlich wurde der Mann in das Krankenhaus Schwaz gebracht.

Im Skigebiet Schlick2000 im Gemeindegebiet von Telfes kam es am Dienstagvormittag ebenfalls zu einer Kollision zweier Skifahrer, bei der ein 35-jähriger Deutscher an der Schulter schwer verletzt wurde. Der Mann war auf der blauen Piste Nr. 1 talwärts unterwegs, als er mit einem 40-jährigen Japaner kollidierte.

Der Japaner, der beim Unfall unverletzt blieb, leistete mit dem anwesenden Vater des Verletzten Erste Hilfe und die beiden setzten die Rettungskette in Gang. Mit der Pistenrettung wurde der 35-Jährige ins Tal gebracht, wo er sich in weiterer Folge in die Innsbrucker Klinik begab. (TT.com)