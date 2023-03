Bauarbeiter in Ehrwald sechs Zentimeter lange Klammer in den Arm geschossen

Ehrwald – Auf einer Baustelle in Ehrwald kam es am Dienstag gegen 13.45 Uhr zu einem Arbeitsunfall mit einem Druckluftklammerer. Zwei Bauarbeiter im Alter von 30 und 33 Jahren waren mit Schalungsarbeiten an einer Decke beschäftigt. Mit dem Klammerer befestigten sie Holzlatten an der Decke.