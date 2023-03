Wifo-Chef Felbermayr bekräftigt Sinnhaftigkeit gestaffelter Mietpreisbremse

Wien – Wifo-Chef Gabriel Felbermayr ist weiterhin dafür, nicht alle staatlichen Hilfen laufend eins zu eins an die Inflation zu indizieren, um die hohe Teuerung nicht zu lange zu erhalten. Die Lasten gehörten aber sozial fair verteilt. Das bekräftigte er in der ORF-"ZiB2" am Dienstag auch für die Richtwertmieten: Bei denen wäre es am besten, diese über zwei oder drei Jahre verteilt zu erhöhen, anstatt per 1. April um 8,6 Prozent, wie das derzeit droht. ÖVP und Grüne verhandeln noch.