Kitzbühel Tourismus holt mit Magazin zwei Preise

Kitzbühel – Neue Wege beschreitet Kitzbühel Tourismus in Sachen Marketing. Nicht mehr die üblichen Werbebroschüren sollen die Gäste informieren, sondern ein qualitativ hochwertiges Magazin. „Warum ist Kitzbühel so besonders?“ Um diese Frage zu beantworten, initiierte der Kitzbüheler Tourismusverband in der Wintersaison 2021/22 ein eigenes Magazin. Dabei wurde besonders viel Wert gelegt auf ein stylisches Layout und Inhalte, die Kitzbühel erlebbar machen. Die mittlerweile dritte Ausgabe wurde nun gleich zweimal prämiert – sowohl mit dem German Brand Award als auch dem German Design Award.