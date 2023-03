Dank „Taskforce“ günstiger wohnen: Lienz will umdenken

„Wir brauchen eine Taskforce zum Thema Wohnen. In der Stadt wird völlig am Bedarf der Bevölkerung vorbeigebaut“, äußerte sich Manuel Kleinlercher, einziger FPÖ-Gemeinderat in Lienz, in einem Pressegespräch. „Es entstehen teure Anlegerwohnungen statt Wohnraum für die breite Masse.“ In der nächsten Gemeinderatssitung will er die Einsetzung einer Taskforce anregen.