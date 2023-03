Debatte in SPÖ: Vorstand stärkt Kaiser für Koalitionsgepräche Rücken

Klagenfurt – So nobel wie Peter Kaiser am Wahlabend reagierte, indem er die Verantwortung für die herben Verluste übernahm, so stellte er bei der gestrigen Sitzung des Kärntner SPÖ-Vorstands die Vertrauensfrage. Und dem amtierenden Landeshauptmann wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Bei der Wahl am Sonntag war die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen gekommen – ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018.

Jetzt will Kaiser die Weichen für seine dritte Amtszeit als Regierungschef stellen. Voraussetzung dafür ist, dass die anderen drei im neuen Landtag vertretenen Parteien (FPÖ, ÖVP, Team Kärnten) keine Koalition an der SPÖ vorbei bilden.

Die erste Runde der Sondierungsgespräche wird noch in dieser Woche abgewickelt. Am heutigen Mittwoch gibt es ein Treffen der SPÖ mit der FPÖ, am Donnerstag ist die ÖVP an der Reihe und am Freitag sondiert die SPÖ mit dem Team Kärnten. Dies gab Landeshauptmann Kaiser am Dienstag bekannt. Auch das Verhandlungsteam für mögliche Koalitionsgespräche stehe bereits.