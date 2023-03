„Angriff auf die Freiheit der Presse“: Athesia klagt gegen Online-Portal

58 zwischen 2018 und 2022 erschienene Artikel werden in der Klage angeführt. Konkrete Angaben über etwaige Verfehlungen gibt es nicht. Gefordert wird 150.000 Euro Schadenersatz. Das, erklärte salto-Redakteur Christoph Franceschini im Ö1-Morgenjournal, könnte das Medium in finanzielle Bedrängnis bringen.

salto.bz sieht in der Klage einen „Angriff auf die Pressefreiheit“ und den Versuch eines „übermächtigen Konzerns, einen unbequemen Konkurrenten auszuschalten“. Der Inhalt der Artikel, sie beschäftigten sich größtenteils mit den wirtschaftlichen und politischen Verbindungen der Athesia in Südtirol und dem Trentino, lasse sich vor Gericht belegen, so Franceschini. Athesia-Chef Michl Ebner ist seit 15 Jahren Präsident der Bozner Handelskammer, davor war er mehr als zwei Jahrzehnte lang Abgeordneter der Südtiroler Volkspartei im italienischen und im EU-Parlament. salto.bz ist genossenschaftlich organisiert.