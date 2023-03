Gebührenmodell noch nicht fixiert: ORF-Finanzen mit vielen Fragezeichen

Wien, Innsbruck – Zwei Wochen nach dem medial angekündigten Sparpaket ist die finanzielle Zukunft des ORF offen. Generaldirektor Roland Weißmann muss in den nächsten Jahren 320 Millionen Euro einsparen. Der TV-Sender Sport+ und das Radio-Symphonieorchester (RSO) stehen vor dem Aus. Die Proteste dagegen sind massiv. Am 23. März tagt wieder der ORF-Stiftungsrat. Diesem Aufsichtsgremium liegen bis dato nur spärliche Infos vor.

Berichte, wonach der bisherige Landesanteil an der GIS-Gebühr, in Tirol sind das vier Euro/Monat, künftig direkt aus dem Bundesbudget an die Länder fließt, bestätigten sich nicht. Tirol lukriert aus seinem GIS-Anteil derzeit zehn Mio. Euro/Jahr, zweckgebunden für die Kulturförderung, die ohne diese Mittel kaum aufrechtzuerhalten wäre. LH und Kulturreferent Anton Mattle (ÖVP) beharrt auf einer Länderabgabe.