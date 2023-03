Gemeinsam gartelt sich’s leichter: Immer mehr geteilte Gärten in Tirol

Das Angebot richtet sich in erster Linie an junge Familien, die nur über eine Terrasse oder einen zu kleinen Garten verfügen. „Voraussetzung für die Mitarbeit im Gemeinschaftsgarten ist eine biologische – bevorzugt eine biodynamische – Bewirtschaftung“, betont Flür. Neben der Versorgung mit eigenem Gemüse wird auf den Austausch von Tipps und Hilfestellung untereinander Wert gelegt. Am Feld befinden sich Gemüsefelder, Bienenstöcke, einige Sträucher, Obstbäume, ein Geräteschuppen mit Sitzmöglichkeit und Komposttoilette oder auch Blumen- und Kräuterbeete. 2019 wurde im hinteren Teil des Ackers eine Hecke aus heimischen Wildgehölzen als Lebensraum für Tiere gepflanzt. Wasser steht in einem Tank zur Verfügung.