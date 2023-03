„Who the hell ist Edgar?": So klingt Österreichs Beitrag zum Song Contest 2023

Mit Bass und Botschaft wollen Teya & Salena im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contests am 11. Mai punkten. Am Weltfrauentag ist das Lied erstmals zu hören.

Wien, Liverpool – Sanfter eingängiger Radiopop ist Österreichs ESC-Beitrag 2023 definitiv nicht. Dass das Frauenduo Teya & Salena heuer im 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest antritt, steht schon länger fest. Nun aber wurde der Song der beiden Sängerinnen enthüllt: Am Frauentag um 7.40 Uhr erklang „Who the hell ist Edgar?" erstmals im „Ö3-Wecker". Und Austria setzt heuer auf Bass.

„Das sind unsere eigenen Erfahrungen", betonte in diesem Zusammenhang auch Salena – wobei man das Los zweier junger Musikerinnen in einem Umfeld voller weißer, alter Männer auch im dazugehörigen Video durchaus mit einem Augenzwinkern schildert. Denn bei aller Botschaft stellte die 24-jährige Steirerin Salena auch klar, dass mit dem ESC-Auftritt ein Kindheitstraum für sie und die 22-jährige Wienerin Teya in Erfüllung gehe. Entsprechend locker versuche man, an die Sacher heranzugehen: „Ein Druck ist es nur, weil uns jeder darauf anspricht."