Hundertjährige in Deutschland getötet: Haftbefehl gegen Enkel erlassen

Hamburg – Nach dem gewaltsamen Tod einer Hundertjährigen in Hamburg-Stellingen ist Haftbefehl gegen ihren Enkel erlassen worden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauerten an. Der 37-Jährige hatte nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen selbst den Notruf gewählt und erklärt, dass er seine Großmutter getötet habe. Er habe sich am Tatort widerstandslos festnehmen lassen. (dpa)