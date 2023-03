0:3-Auftaktniederlage für den EC Kitzbühel

Nicht nur die Haie sind im Play-off-Einsatz: In der Alps Hockey League stand Kitzbühel (Fritz Schröder, l.) am Dienstag im ersten Spiel der best-of-seven-Viertelfinal-Serie beim HC Ritten auf dem Eis. Dabei verloren die Gamsstädter nach Toren von Pechlaner (24.), Giacomuzzi (55.) und Spinell (60.) mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Schon am Donnerstag (19 Uhr) gibt es aber die Chance auf die Revanche, dann gastieren die Südtiroler in der Gamsstadt.