Niedergeschlagene Frau erfror nach Attacke: Drei Verdächtige in Kärntner Tötungsdelikt

Eine 62-Jährige wurde Anfang Februar am nächtlichen Nachhauseweg niedergeschlagen und liegen gelassen. Sie erfror in eiskalter Nacht. Drei Männer gelten als tatverdächtig.

Eberndorf – In einem bisher ungeklärten Kärntner Tötungsdelikt gibt es nun drei Verdächtige. Eine 62 Jahre alte Frau war Anfang Februar in einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) am nächtlichen Nachhauseweg niedergeschlagen worden. Bewusstlos oder zumindest bewegungsunfähig erfror sie. Hinweise haben nun ergeben, dass drei Männer als Verdächtige infrage kommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Klagenfurt am Mittwoch entsprechende Medienberichte.