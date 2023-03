Schleifpapier statt iPhone geliefert: Amazon muss Kaufpreis erstatten

Linz, Seattle – Bestellt wurde ein iPad Air von Apple um 694,79 Euro, geliefert das Buch "Ich bin dann mal weg" von Hape Kerkeling – immer mehr Amazon-Kundinnen und -Kunden wenden sich wegen kurioser Falschlieferungen an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Dieser betonte in einer Presseaussendung am Mittwoch, dass der Internethändler den Kaufpreis erstatten müsse, denn er hafte bis zur ordnungsgemäßen Zustellung für Falschlieferung und allfälligen Verlust der Ware.