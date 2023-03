Vorarlberger überwies 332.000 Euro an vermeintliche US-Soldatin

Die Internetkriminalität ist insgesamt im Steigen begriffen. Die Zahl der Anzeigen im Bereich Onlinekriminalität hat sich laut aktueller Kriminalstatistik in Vorarlberg in den vergangenen zehn Jahren versechsfacht, 2022 wurden über 1200 Fälle von Internetbetrug angezeigt. So berichtete die Polizei am Dienstag auch über zwei weitere Betrügereien: Ein 73-jähriger Montafoner wurde gegen 6.30 Uhr per SMS aufgefordert, angebliche offene Forderungen in Höhe von 379 Euro ans Finanzamt zu bezahlen, um ein Pfändungsverfahren zu vermeiden. Der Mann überwies und bemerkte erst zu spät, dass es sich um einen Betrug handelte.