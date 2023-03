Fabelhafter Fabelman: Steven Spielbergs Ausflug in die persönliche Vergangenheit

Steven Spielberg erzählt in „The Fabelmans“ auf wunderbare Weise aus seiner eigenen Kindheit und legt eine emotionale Hommage an seine Eltern vor.

Innsbruck – Wenn die Eltern mit 97 und 103 Jahren sterben, verzögert sich das endgültige Erwachsenwerden ganz schön. Das hat für Hollywood-Veteran Steven Spielberg zu einer wunderbaren Filmkarriere geführt, in der er sich stets den Blick eines Kindes bewahrt hat. Mit seiner Mutter hatte Spielberg noch über eine Filmversion der eigenen Familiengeschichte gesprochen. Nun ist es so weit, nur kurze Zeit nach dem Tod der Eltern und einer Pandemie, die auch den 76-jährigen Steven Spielberg mit dem Tod konfrontierte und Bilanz ziehen ließ.

All das erzählte der Mainstream-Meister vor zwei Wochen bei seinem Berlinale-Besuch anlässlich der Verleihung des Goldenen Bären für sein Lebenswerk. Mit seinem neuesten Spielfilm „The Fabelmans“ bekommt dieses umfangreiche filmische Lebenswerk nun einen würdigen Schlussstein, auch wenn weitere Filme folgen mögen.

Dabei hilft ihm seine Mutter Mitzi (Michelle Williams), die ihm die Fantasie mitgibt. Sie wäre wohl eine erfolgreiche Konzertpianistin geworden, hätten in der Nachkriegszeit nicht die häuslichen Zwänge als Ehefrau und Mutter dazwischengefunkt.

Doch zuerst muss sich Sammy (Gabriel LaBelle) in der Pubertät noch gegen den Vater behaupten, der eine „ernsthaftere“ Karriere für ihn im Sinn hat. Der in sich gekehrte Vater übersieht neben der Arbeit immer mehr seine Frau, die sich in seinen besten Freund verliebt.