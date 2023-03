Bis zu 80 km/h: Sturm-Warnung für weite Teile Tirols am Donnerstag

Es wird ungemütlich in Tirol – zumindest kurzzeitig: Donnerstagfrüh und am Vormittag kann es in Tirol richtig stürmisch werden, vor allem an der Alpennordseite.

Innsbruck ‒ Das Wetter wird sich am Donnerstag von seiner stürmischen Seite präsentieren. Laut der Prognose von Geosphere Austria kommt es in vielen Regionen zu Böen mit Spitzen zwischen 60 und 80 Stundenkilometern. Am Samstag ist erneut mit starken Winden zu rechnen.





Geosphere gab am Mittwoch für Teile von Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Niederösterreich sowie für das Bundesland Wien Warnstufe Gelb aus. Besonders in der Früh und am Vormittag soll es in Tirol und Vorarlberg stürmisch sein. „Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind dann deutlich nach", so Meteorologe Thomas Wostal.

⚠️ Die Warn-Landkarte der Geosphere Austria

Vor allem an der Alpennordseite sei am Donnerstagvormittag mit Regen, aber auch Graupelschauern zu rechnen. Für den Süden prognostizieren die Experten dagegen weniger Regen. Am Nachmittag nehmen die Schauer überall ab, die Sonne zeigt sich häufiger, so die Prognose.

Frühtemperaturen von null bis sieben Grad sowie Tageshöchsttemperaturen von zwölf bis 18 Grad ziehen ins Land, die höchsten Werte sind dabei für den Südosten angesagt.

Sehr windig bis stürmisch auch am Samstag