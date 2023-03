Sturm zog mit bis zu 110 km/h über Tirol, wechselhaftes Wochenende steht bevor

Der Donnerstag begann in Tirol richtig stürmisch, am Nachmittag lassen die Windböen nach. Nochmal ungemütlich wird es allerdings in der Nacht auf Samstag, wenn eine Kaltfront samt Schnee anrückt.

Innsbruck ‒ In mehreren Regionen Österreichs ‒ unter anderem Tirol ‒ hat es am Donnerstag gestürmt. Besonders im Norden und Osten präsentierte sich das Wetter am Vormittag noch von seiner windigen Seite. „Im Laufe des Nachmittags lässt der Wind jedoch noch nach", so Thomas Wostal von der Geosphere Austria. Die Sonne setzt sich durch und treibt die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.





Tiroler Spitzenwert am Brunnenkogel mit 110,2 km/h

Die stärksten Böen wurden laut Wostal bisher mit 153 km/h am Jauerling in Niederösterreich auf 955 Metern gemessen. Weitere Spitzenwerte verzeichnete die Geosphere am Buchberg (NÖ) auf 460 Metern mit 126 km/h, bei den oberösterreichischen Stationen Waizenkirchen (400 Meter) und Feuerkogel (1618 Meter) mit jeweils 117,7 km/h sowie am 3437 Meter hohen Brunnenkogel in Tirol mit 110,2 km/h und am Semmering in Niederösterreich mit 109,4 km/h auf 1500 Metern.

Am Patscherkofel wurden 80,6 km/h, am Valluga 77,8 km/h oder am Pitztaler Gletscher 77,4 km/h gemessen.

Nacht auf Samstag bringt Abkühlung und Schnee

Bereits ab Freitag breitet sich eine Störungszone von Westen mehr und mehr aus. Damit sind in Nordtirol bereits ab der Früh einige Wolken und erste Schauer zu erwarten. In Osttirol hingegen zeigt sich noch die Sonne, ehe die Wolken eintreffen. Gehen sich tagsüber noch bis zu 15 Grad aus, trifft gegen Abend eine Kaltfront samt kräftigem Wind und Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe der Nacht auf unter 1000 Meter.

Der Samstag bringt somit wieder mehr Wind und es bleibt spürbar kühler, mehr als 8 Grad gehen sich höchstens in Osttirol aus. Dort ist es am freundlichsten, während sich in Nordtirol dichte Wolken halten ‒ auch wenn die Schauer im Lauf des Tages abklingen.

Sonntag durchwachsen, neue Woche beginnt frühlingshaft

Am Sonntag bringt eine Warmfront zunächst dichte Wolken und Niederschläge, wobei die Schneefallgrenze wieder in Richtung 1500 Meter ansteigt, die Temperaturen bis knapp über 10 Grad. Auch in Osttirol ist es bewölkt, aber meist trocken. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter von Westen her und schließlich kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein.

Die neue Woche startet überwiegend sonnig, nur in höheren Schichten halten sich ein paar Wolken. Es wird leicht föhnig und sehr mild, in Innsbruck könnte das Thermometer auf bis zu 17 Grad klettern. Der Wind frischt in den Föhnstrichen sowie am Alpenostrand aus südlichen Richtungen teils mäßig bis lebhaft auf. (TT.com/APA)