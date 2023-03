Zentrumsverein fordert rasche Umsetzung des Projektes „Bozner Platz Neu“

Innsbruck – Die Zukunft des Bozner Platzes in Innsbruck bleibt weiterhin ein brisantes Thema, besonders beim Thema Kostenexplosion bei der geplanten Neugestaltung scheiden sich bekanntlich die Geister. Am 23. März entscheidet der Gemeinderat, wie es weitergeht.

Für eine rasche Neugestaltung sprach sich am Mittwoch einmal mehr der Innsbrucker Zentrumsverein aus. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch wurde erneut eine rasche Umsetzung des Projektes „Bozner Platz Neu“ gefordert. Dass das Projekt bisher aufgeschoben wurde, stößt bei dem Verein auf völliges Unverständnis. Seit Jahren bemühe man sich darum, diesen zentralen Platz in der Innenstadt – er könne im Moment als „heruntergekommen“ bezeichnet werden – einer neuen Gestaltung zuzuführen, um damit zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Innsbrucker Innenstadt beizutragen.





Zentrumsverein Innsbruck Am Mittwoch lud der Innsbrucker Zentrumsverein vor Ort zu einer Pressekonferenz mit Vereinsobmann Michael Perger, Vereinsmitglied Thomas Hudovernik, WK-Präsident Christoph Walser, dem Obmann des Innsbruck Tourismus, Peter Paul Mölk, und Architekt Hanno Vogl-Fernheim, dem Präsidenten der Kammer der ZiviltechnikerInnen.

Die Statements der Vereinsmitglieder:

Michael Perger, Obmann Zentrumsverein: „In zahlreichen Gesprächen mit den Unternehmern, die am Platz und in der nahen Umgebung angesiedelt sind, darf ich festhalten, dass sich diese eine rasche Umsetzung des Siegerprojektes nicht nur wünschen, sondern als Basis und Fundament Ihrer unternehmerischen Tätigkeiten zu Recht fordern. Die vorliegenden Pläne sind gut, durchdacht und werden auch am Bozner Platz zu ähnlichem Erfolg wie am Wiltener Platzl oder in der Maria-Theresien-Straße und damit zu einem deutlichen Mehrwert für die ganze Stadt führen.“

Thomas Hudovernik, Zentrumsverein: „Wir fordern eine raschestmögliche Umsetzung des mit breiter Mehrheit beschlossenen Siegerprojektes. Gerade in Zeiten wie diesen, sind neue Impulse von größter Bedeutung. Wir brauchen den neuen Bozner Platz und erinnern alle Fraktionen daran, dass der Bozner Platz als Priorität 1 von allen Tiefbauprojekten in Angriff genommen wurde. Mit Zahlenspielen kann man jedes Projekt umbringen – so auch den Bozner Platz. Es wäre das einzige Tiefbauprojekt einer Platzgestaltung, dass in dieser Periode umgesetzt wird!“

Peter Paul Mölk, Obmann Innsbruck Tourismus: „Die Neugestaltung des Bozner Platzes muss weiter voranschreiten, denn deren Realisierung ist von großer Bedeutung für Innsbruck – nicht nur in touristischer, sondern in vielerlei Hinsicht. Jeden Tag passieren an die 40.000 Menschen aus Nah und Fern diesen Platz, der gerade für Pendler und Besucher, die per Bahn oder Bus anreisen, als Verbindungstor zur Innenstadt und natürlich auch zu deren Sehenswürdigkeiten fungiert. Darüber hinaus ist der Bozner Platz aber vor allem eines: eine Begegnungszone im Herzen von Innsbruck, die durch die geplante Umgestaltung sowohl für Einheimische wie auch für Gäste nochmal wesentlich an Attraktivität gewinnen wird. Dafür garantiert nicht zuletzt die im Siegerprojekt vorgesehene Beschattung und Begrünung des Areals, das dank mehr als 30 Bäumen auch einen wichtigen ökologischen Nutzen für die Stadt erhält.“

Christoph Walser, WK-Präsident: „Von enormer Wichtigkeit sind sich ständig weiterentwickelnde Innenstädte, dies gilt auch für den Bozner Platz in Innsbruck. Mit der Umsetzung des vorliegenden Siegerprojektes wird der Platz und die umliegende Region einerseits attraktiver für Unternehmer und andererseits für die Besucher, denen mehr Aufenthaltsqualität in Zukunft geboten wird. Zudem sollte eine Verringerung des Durchgangsverkehrs auch die Erreichbarkeit der Innenstadtgaragen durchaus verbessern.“

Architekt Hanno Vogl-Fernheim, Präsident der Ziviltechnikerinnen für Tirol und Vorarlberg: „Die derzeit geführten Diskussionen drehen sich hauptsächlich um die Baukosten, wobei festzuhalten ist, dass hier unüblich hohe Sicherheitskosten veranschlagt worden sind. Das Weglassen von wesentlichen Gestaltungselementen, die eine Begegnungszone ausmachen oder sonstige Abstriche sind nicht zielführend. Die Verbesserung der Querbarkeit des Bozner Platzes für Fußgänger gilt es dabei sicherzustellen.“

Der Zentrumsverein fordert, die nächsten Schritte von der Ausschreibung bis hin zur Vergabe nun umgehend in Angriff zu nehmen – so sei auch ein Baubeginn im Jahr 2023 noch möglich. (TT.com)