Flüsse in den Alpen werden immer wärmer, Ökologe warnt vor dramatischen Folgen

Innsbruck – Eine Untersuchung von Forschern der Universität Innsbruck zeigt, dass alpine Fließgewässer schneller als erwartet wärmer werden – und dies besonders in den Wintermonaten. Für die Studie wurden Langzeit-Messdaten des Tiroler Inns und der Großache analysiert, teilte die Uni am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Ökologe Georg Niedrist warnte vor „weitreichenden Folgen für den Lebensraum Fluss".