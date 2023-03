Biden läutet Wahlkampf mit Vorstellung von Haushaltsplänen ein

Im November des kommenden Jahres wählen die US-Amerikaner wieder einen Präsidenten. Amtsinhaber Joe Biden stellt seine Budgetpläne für das neue Fiskaljahr vor – was auch den Wahlkampf einläuten könnte.

Washington – US-Präsident Joe Biden will am Donnerstag (US-Ortszeit) in Philadelphia einen umfassenden Überblick über seine Haushaltspläne für das im Oktober beginnende Fiskaljahr geben. Er schlägt damit Pflöcke für die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorhaben ein, die er bis zur nächsten Präsidentschaftswahl im November 2024 priorisiert. Gleichzeitig dürfte seine Rede einen Vorgeschmack auf die Inhalte des anstehenden Wahlkampfs geben.