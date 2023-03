Fahrerflucht nach Skiunfällen in Neustift und Sölden: Polizei bittet um Hinweise

Neustift, Sölden – Am Mittwoch wurden bei Kollisionen auf Tirols Skipisten zwei Personen verletzt. Beide Male flüchteten Beteiligte von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 10.40 Uhr kam es am Stubaier Gletscher auf der „Eisjochzunge" zu einer Kollision zwischen einem 50-jährigen polnischen und einem unbekannten Skifahrer. Der Pole stürzte, rutschte über den Pistenrand und riss dabei eine Pistenmarkierung mit. Rund fünf Meter außerhalb des Skiraums blieb der Mann verletzt liegen.

Der unbekannte Beteiligte setzte seine Fahrt fort. Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen rund 40-jährigen Mann, der an seinem Skihelm zwei schwarze Stoffohren angebracht hatte und über seiner Skibekleidung ein schwarzes Eishockeytrikot mit einer Nummer am Rücken trug.

Nachkommende Skifahrer leisteten dem Verletzten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Pole wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustift unter 059133/7119 zu melden.

Gegen 15.30 Uhr kam es in Sölden am Gaislachkogel zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einer britischen Skifahrerin und einem unbekannten Snowboarder. Die Frau zog sich dabei eine Schnittverletzung im Gesicht zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.