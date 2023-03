„Vici ist superhappy“: Swarovski und Mateschitz lassen die Gerüchteküche brodeln

Innsbruck, Salzburg – Sie sind derzeit das Gesprächsthema Nummer eins! Die RTL-„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski (29) und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) sollen frisch verliebt sein. Wie die Bunte berichtet, habe es bereits beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel zwischen den beiden gefunkt. Seither brodelt es in der Gerüchteküche gewaltig. Und jetzt? „Vici ist superhappy“, zitiert das Bunte-Magazin Freunde der Tirolerin.

Beide schwiegen bislang zu den Gerüchten – auch Swarovski, und das ist neu, um nicht zu sagen verdächtig. Denn der Spross der Kristalldynastie lässt seine 523.000 Follower auf Instagram gerne an seinem Privat- und Berufsleben teilhaben. Genau hier vermuten treue Fans der 29-Jährigen Hinweise auf die neue Liebe entdeckt zu haben. Auf einem Bild – gepostet am 3. März – ist Victoria mit einer Red-Bull-Dose in der Hand zu sehen. Dass das Foto zufällig auf ihrem Instagram-Account gelandet ist, glauben nur die wenigsten. Apropos Instagram: Dort ist Mark Mateschitz mit eigenem Account nicht vertreten.