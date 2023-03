Zwei Schülerinnen in Graz wegen Mordversuchs vor Gericht

Zwei 19-jährige Schülerinnen müssen sich am Donnerstag im Grazer Straflandesgericht wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Die jungen Frauen sollen im Februar 2022 unter Alkohol- und Drogeneinfluss zwei Männer mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Die Beschuldigten haben die Opfer auf offener Straße ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Einer der beiden erlitt 13 Stich- und Schnittverletzungen in Brust-, Rücken- und Kopfbereich, so die Anklage.

Die Angriffe erfolgten in der Nacht auf den 19. Februar 2022 unabhängig voneinander in der Mondscheingasse und wenig später an der Radetzkybrücke in Graz. Ein 22-Jähriger musste damals ins LKH Graz gebracht werden, ein 17-Jähriger wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht so schwer wie der ältere der beiden Opfer. Die Polizei schnappte die verdächtigen damals 18-Jährigen kurz nach den Angriffen und stellten ein Küchenmesser sicher. Zudem sollen die Schülerinnen vor den Messerattacken in einer Wohnung in der Mondscheingasse einen kleinen Brand gelegt haben.