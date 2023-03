Projekt „Sandwirt“ in der Reichenau: Tauziehen in Stadtsenat um Veranstaltungssaal

„Wir haben erst im Februar im Bauausschuss erfahren, dass kein öffentlicher Veranstaltungssaal geplant ist, und waren einstimmig der Meinung, den Beschluss zu überprüfen. Denn in der ganzen Reichenau mit seinen 13.000 Einwohnern und seinen zahlreichen Vereinen gibt es dann keinen großen Veranstaltungssaal“, kritisierte VBM Johannes Anzengruber (VP) und verwies darauf, dass es im Sandwirt drei Säle gab und das Volkshaus samt Saal abgerissen werde. Der ÖVP schwebt ein 1000 m² großer Raum für 500 Menschen vor, auch die FPÖ und die SPÖ schließen sich dieser Vision an. StR Uschi Schwarzl warf ein: „Für Jahreshauptversammlungen brauchen wir keinen 1000 m² großen Saal.“ StR Elisabeth Mayr (SP) nannte auch türkische Hochzeiten als Grund für den Saalbedarf samt eigener Gastronomie-Möglichkeit. Mayr: „Ich wüsste sonst kein Projekt, wo das in den nächsten 20 bis 30 Jahren umsetzbar wäre.“ BM Willi gab zu bedenken, dass 1000 m² Neuplanung „zurück an den Start“ und ein Jahr Zeitverzögerung bedeuten würde. „Es bräuchte eine neue Studie, wo und wie alles untergebracht wird.“ Man wolle daher nun gemeinsam einen Kompromiss finden.