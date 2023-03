Doskozil scheut nicht die Konfrontation und folgt Rendi-Wagners Einladung

Wien – Als nach den herben Verlusten der SPÖ bei der Kärntner Landtagswahl die Diskussion um die Zukunft von Pamela Rendi-Wagner erneut aufgeflammt war, überraschte die SPÖ-Vorsitzende mit einem angriffigen Auftritt in der ZiB2. Dabei kündigte sie die Einberufung einer Präsidiumssitzung an. Sie will Klarheit schaffen, auch mit Hans Peter Doskozil. Will er Parteichef werden, soll es einen vorgezogenen Parteitag geben, allenthalben mit einer Kampfabstimmung?