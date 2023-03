Enttäuschung in Nassereith: Buslinien-Vergabe nach Südtirol sorgt für Diskussionen

Nassereith – Dass die Bietergemeinschaft Breuss/SAD, Ableger der Südtiroler SAD, den Zuschlag für die Busstrecke Innsbruck-Nassereith (Los 4) erhalten hat, sorgt in Nassereith für Diskussionen. Bürgermeister Herbert Kröll ist „nicht glücklich. Es kann nicht alles über den Preis gehen“, bedauert er die Entscheidung des VVT. Seiner Einschätzung nach „verlieren wir hier in Nassereith Arbeitsplätze“. Und ihm sei auch nicht bekannt, dass die SAD in Nassereith über einen Waschplatz oder Aufenthaltsraum für die Fahrer verfüge.