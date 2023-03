100.630 Tabletten verdealt: Dreieinhalb Jahre Haft für 63-Jährigen

Innsbruck – Ab dem Jahr 2020 war es in Tirol zu einer Häufung von Drogentoten gekommen. Unter ihnen auch junge Frauen, die an Nebenwirkungen von intravenös gespritzten Schlafmitteln verstorben waren. Aufgrund der toxischen Mengen, die konsumiert worden sein mussten, begannen die Suchtgiftfahnder nach der Quelle der Stoffe zu suchen. Abnehmer hatten darauf von einem älteren Mann berichtet, der in den Morgenstunden in Innsbruck quasi vom Auto heraus mit Tabletten und Drogen dealte. Nach dem Tod einer weiteren Süchtigen im August 2021 wurden die Hinweise so konkret, dass der Gesuchte ausfindig gemacht werden konnte.