Nach Unfall in Mötz: Lenker zwang Beifahrerin, sich als Lenkerin auszugeben

Mötz – Bei einem Unfall in Mötz hat sich ein 40-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Donnerstag leicht verletzt, berichtet die Polizei. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, gab zunächst die 35-jährige Beifahrerin an, am Steuer gesessen zu sein. Wie sich herausstellte, hatte der 40-Jährige sie unter Androhung von Gewalt dazu genötigt. Beide waren alkoholisiert und besitzen keinen Führerschein.