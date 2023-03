Heftige Explosionen in Kiew, AKW Saporischschja von Strom abgeschnitten

Russland hat in der Nacht erneut einen großflächigen Angriff auf die Ukraine gestartet. Betroffen waren neben der Hauptstadt Kiew auch die Regionen Charkiw und Odessa. Auch beim Atomkraftwerk Saporischschja gab es wieder Einschläge.

Kiew (Kyjiw)/Moskau – Infolge eines großflächigen russischen Raketenangriffs ist das Atomkraftwerk Saporischschja nach Angaben des ukrainischen Betreibers von der regulären Stromversorgung abgeschnitten worden. Die von russischen Truppen besetzte Anlage in der südlichen Stadt Enerhodar werde derzeit über Dieselgeneratoren notversorgt, teilte Enerhoatom am Donnerstagmorgen auf Telegram mit. Der Kraftstoff reiche für zehn Tage. Es handele sich bereits um das sechste Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als einem Jahr, dass das AKW in den Notbetrieb gehen müsse, hieß es.