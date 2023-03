US-Republikaner McConnell nach Stolperer im Krankenhaus

Washington – Der republikanische Minderheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, ist Medienberichten zufolge während eines privaten Abendessens in einem Hotel in Washington gestolpert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Über den Zustand des 81-Jährigen sei nichts bekannt, berichtete unter anderem die New York Times am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf McConnells Sprecher David Popp.