Grubenunglück in Spanien: Drei Kumpel getötet

Súria – Drei Männer sind bei einem Grubenunglück im Nordosten Spaniens ums Leben gekommen. Der Erdrutsch in der Kaligrube in Súria rund 75 Kilometer nordwestlich von Barcelona habe sich am Donnerstagvormittag kurz vor 9.00 Uhr ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Der Tod der drei Arbeiter in etwa 900 Metern Tiefe wurde vom katalanischen Ministerpräsidenten Pere Aragonès bestätigt. Er bedauere den Unfall sehr, seine Regierung werde den Familien der Opfer zur Seite stehen.

In Spanien gibt es schon seit vielen Jahren scharfe Kritik an den Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in den Gruben. In dem Bergwerk in Súria waren zuletzt im Dezember 2013 zwei Bergmänner bei einem ähnlichen Unfall ums Leben gekommen.