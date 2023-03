Ausgesetztes Baby unterkühlt nahe Hotel in Rosenheim gefunden

Eine Passantin entdeckte Donnerstagfrüh ein ausgesetztes Baby beim Bahnhof in Rosenheim. Das Mädchen war stark unterkühlt, mittlerweile besteht wohl keine Lebensgefahr mehr. Die Fahndung nach der Mutter läuft.

Rosenheim – Es war gegen 8 Uhr früh, als eine Passantin nahe des Rosenheimer Bahnhofs die Entdeckung machte: Ein neugeborenes Baby lag in der Nähe eines Hotels in der Bahnhofsstraße. Das Mädchen war laut Polizei unterkühlt und befand sich in kritischem Zustand.