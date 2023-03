Italienischer Doppelsieg im Östersund-Einzel, Tirolerin Hauser patzte beim Schießen

Östersund – Die Tirolerin Lisa Hauser hat sich am Donnerstag zu Beginn des Biathlon-Weltcups in Östersund im Einzel eine starke Laufleistung mit fünf Schießfehlern torpediert. Die 29-Jährige blieb bei einem Rückstand von 5:28,0 Min. auf die siegreiche Dorothea Wierer als 46. ohne Weltcuppunkte, dafür setzten sich ihre ÖSV-Kolleginnen Dunja Zdouc (0/+3:25,6) und Tamara Steiner (1/+3:34,6) beim Schießen bzw. als 18. und 21. in Szene. Lisa Vittozzi fixierte einen italienischen Doppelsieg.