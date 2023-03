Stein stürzte in Scheffau zehn Meter ab und traf Arbeiter: 47-Jähriger verletzt

Scheffau – Von einem herabstürzenden Stein ist am Donnerstagvormittag ein Arbeiter in Scheffau getroffen und verletzt worden. Der Mann war auf einer Baustelle an einer Unterflurtrasse mit der Stahlverlegung beschäftigt, als er gegen 7.45 Uhr von dem etwa drei Kilogramm schweren Gesteinsbrocken am Rücken bzw. im Schulterbereich getroffen wurde.