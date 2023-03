Tirol-Zuschuss beschlossen: 30 Millionen Euro gegen hohe Heiz- und Wohnkosten

Innsbruck – Der Tiroler Anti-Teuerungsrat hat am Donnerstag eine Nachfolgeregelung und Weiterentwicklung des Energiekostenzuschusses des Landes beschlossen. Konkret wurde ein Tirol-Zuschuss über 30 Millionen Euro für den Kampf gegen die Teuerung aufgelegt.

„Damit unterstützen wir jene, die es besonders schwer haben und Familien bis in den Mittelstand hinein“, wurde Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) im Anschluss an die Sitzung des Anti-Teuerungsrats in einer Aussendung zitiert. Die Beschlüsse wurden einstimmig angenommen.