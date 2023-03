Die Freeride World Tour macht am Wochenende wieder in Fieberbrunn Station. Davor treffen sich u.a. der frischgebackene WM-Silbermedaillengewinner Lukas Müllauer und der Tiroler Führende in der FWT-Gesamtwertung, Valentin Rainer, zum Freeride-Talk. Mit uns seid ihr live dabei!