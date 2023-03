„Too Hot To Handle“ auf Netflix: Tirolerin mischt heiße Reality-Serie auf

Die Dating-Show „Too Hot To Handle – Germany“ schaffte es an die Spitze der Netflix-Charts. Mit dabei ist die Ötztalerin Anna Strigl.

Innsbruck – „Promis unter Palmen“, „Bachelor“ oder „Temptation Island“ – in Sachen „Realityshow“ gibt es nichts, was es nicht gibt. Der neueste Hit ist „Too Hot To Handle – Germany“. Die Dating-Show schaffte es an die Spitze der Netflix-Charts.