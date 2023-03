Tödlicher Unfall: FIA-Präsident Ben Sulayem trauert um seinen Sohn

Dubai – FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem trauert um seinen Sohn Saif Mohammed Ben Sulayem. Wie der Motorsport-Weltverband am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, kam Saif Mohammed Ben Sulayem bei einem Autounfall ums Leben. Nach Medienberichten ereignete sich der Unfall am Dienstag in Dubai. Der FIA-Präsident habe um Rücksichtnahme auf die Privatsphäre gebeten, deswegen werde es nach Angaben eines Sprechers des Weltverbandes keine weiteren Kommentare zu dem Vorfall geben.