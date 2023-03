Betrüger versuchten es mit „Tochtertrick“: 71-Jährige Tirolerin durchschaute Masche

Kirchberg in Tirol – Seit Monaten wird auch in Tirol immer wieder vor einer Betrugsmasche gewarnt, bei der Unbekannte via SMS versuchen, ihren Opfern Geld herauszulocken. Eine 71-Jährige Tirolerin wusste das offenbar – und konnte sich erfolgreich gegen den Betrugsversuch wehren.