Tödlicher Filmdreh-Vorfall: Auch zweite Anhörung ohne Baldwin

Santa Fe – Der nach einem tödlichen Schuss bei einem Western-Dreh wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Hollywood-Star Alec Baldwin will auch zur zweiten Gerichtsanhörung in dem Fall nicht persönlich erscheinen. Einem entsprechenden Antrag sei stattgegeben worden, teilte das Gericht im US-Bundesstaat New Mexico am Donnerstag mit. Bei der per Videokonferenz durchgeführten Anhörung sollte am Donnerstag die weitere Planung und das weitere Vorgehen in dem Fall besprochen werden.