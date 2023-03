UN kaufen Frachtschiff zur Bergung von Öl „Safer“-Tanker vor Jemen

New York, Sanaa – Zur Rettung des alternden Öltankers „Safer" vor der Küste des Jemen haben die Vereinten Nationen ein Schiff zum Transfer von einer Million Barrel Rohöl gekauft. Dieses solle im nächsten Monat auf den Weg ins Rote Meer geschickt werden, um das Öl aus der „Safer" aufzunehmen, sagte Achim Steiner, Chef der UN-Entwicklungsorganisation UNDP am Donnerstag in New York.