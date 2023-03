Hamburg unter Schock: Ungeborenes Kind unter Toten, Polizei verhinderte Schlimmeres

Eine grausame Tat hat in Hamburg acht Menschen das Leben gekostet. Ein Mann hat in einem Gebäude der Zeugen Jehovas mehrfach geschossen. Zu den Toten zählen die Ermittler auch ein ungeborenes Kind.

Hamburg – Bei den Todesopfern der Schüsse bei den Hamburger Zeugen Jehovas handelt es sich um vier Männer, zwei Frauen und einen weiblichen Fötus im Alter von 28 Wochen. Die Männer und Frauen seien zwischen 33 und 60 Jahre alt, sagte der Leiter des Staatsschutzes der Polizei, Thomas Radszuzweit, am Freitag. "Alle Todesopfer sind deutscher Staatsangehörigkeit und starben jeweils durch Schusseinwirkung."





Darüber hinaus seien sechs Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren verletzt worden, mindestens vier von ihnen lebensbedrohlich, "teils mit multiplen Schusswunden", sagte Radszuzweit. Sechs der Verletzten seien deutsche Staatsangehörige, je eine Frau ist ugandischer beziehungsweise ukrainischer Staatsangehörigkeit.

Innensenator Andy Grote (SPD): "Eine Amoktat dieser Dimension - das kannten wir bislang nicht. Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt."

Amokschütze war ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas

Der Todesschütze von Hamburg ist ein 35 Jahre alter Deutscher. Philipp F. sei ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas gewesen und habe diese vor eineinhalb Jahren freiwillig, aber offensichtlich nicht im Guten verlassen. Das teilten Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenbehörde am Freitag in Hamburg bei einer Pressekonferenz mit. Als Extremist war der mutmaßliche Schütze demnach nicht bekannt. Er soll in der Vergangenheit eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt haben.

In seiner Wohnung wurde auch eine größere Menge Munition gefunden. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Ralf Peter Anders, sprach von 15 geladenen Magazinen mit jeweils 15 Patronen und vier Schachteln Munition mit weiteren 200 Patronen. Außerdem wurden Laptops und Smartphones sichergestellt, die noch ausgewertet werde

Polizei rettete sehr wahrscheinlich Menschenleben

Die tödlichen Schüsse waren am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf gefallen. Das hatte zu einem Großeinsatz geführt.

Die Hamburger Einsatzkräfte haben nach den Worten von Innensenator Andy Grote sehr wahrscheinlich Menschenleben gerettet. "Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind", sagte der SPD-Politiker am Freitag auf einer Pressekonferenz zum Amoklauf.

Die Hamburger Polizei spricht von einem "glücklichen Zufall", dass die neue Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) gerade im Stadtteil Alsterdorf in der Nähe des Tatorts war. "Wie sie wissen, ist der Tatort in unmittelbarer Nähe zu unserem Standort", sagte Matthias Tresp, Leiter Schutzpolizei, am Freitag.

"Durch ihre entsprechende Ausbildung die sie genossen haben - gerade für Amok- und Terrorlagen - haben sie sehr schnell die Lage antizipiert und erkannt, dass kein Abwarten mehr hinzunehmen ist, und haben sofort versucht, sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen."

"Druck auf den Täter ausgeübt"

Die Tür sei verschlossen gewesen, berichtete Tresp. Die Kollegen hätten sich mittels Schusswaffe Zugang verschafft. Dabei hätten die Einsatzkräfte permanent Schüsse aus dem Gebäude gehört und den in den ersten Stück flüchtenden Täter wahrgenommen.

Die Kräfte hätten geschildert, dass sie Druck auf den Täter ausgeübt hätten: "Und das ist genau das, was wir in unseren Einsatzkonzeptionen wollen." So hätten 20 Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden können. Auch die Menschen, die verletzt gerettet worden seien, "rechnen wir dem Einschreiten der Polizei zu".

Zahlreiche nationale und internationale Politiker reagierten schockiert und betroffen auf den tödlichen Vorfall. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Angriff in einem Tweet als brutale Gewalttat bezeichnet. „Schlimme Nachrichten aus #Hamburg.

Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen", postete er am Freitag über den Regierungsaccount auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben."

Die Zeugen Jehovas zeigten sich "tief betroffen". "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten", hieß es in einem Statement auf der Website der Gemeinschaft.

Bei dem Tatort handelt es sich um ein dreistöckiges Gewerbegebäude, das an einer breiten Straße und neben einem Malerbetrieb sowie einer Baustelle mit drei großen Kränen liegt. In Hamburg-Alsterdorf leben rund 15.000 Menschen, der Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord ist etwa drei Quadratkilometer groß.