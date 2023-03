Schießerei in Kirche in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

Hamburg – Bei einer Schießerei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die Polizei sprach von einer Großlage. Ein oder mehrere Täter haben nach Angaben der Innenbehörde in einer Kirche im Stadtteil auf Personen geschossen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, ereignete sich der Vorfall bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas.