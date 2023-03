Leisach statt Lienz: Amlacher wollen nicht mehr in „Stadtschule“

Amlach – Die Amlacher Volksschulkinder werden ab Herbst nicht mehr in Lienz in die Schule gehen, sondern im Nachbarort Leisach. Das beschloss kürzlich der Gemeinderat. Amlach hat aus historischen Gründen keine eigene Volksschule.

„Ich bin selbst in eine Schule am Land gegangen“, bemerkt dazu eine Gemeinderätin. „Und ich bin froh, dass unsere Kinder das in Zukunft auch können.“ Ein anderer Mandatar schließt sich dieser Meinung an. Die „Stadtschule“ in Lienz und vor allem der Bustransport dorthin hätten bei den Amlacher Eltern nicht den allerbesten Ruf, berichtet Bürgermeister Stefan Clara dem Gemeinderat.