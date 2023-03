Getrennte Zukunftspläne der Regierung: Grünes „Klimaglück“, Nehammers Vision

Wien – Die türkis-grüne Bundesregierung skizziert ihren weiteren Weg – sie tun das aber nicht gemeinsam, sondern getrennt voneinander. Heute hält Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine Rede „zur Zukunft der Nation“. Er werde Ziele definieren, wohin er Österreich führen will, hieß es im Vorfeld. „Österreich 2030“ nennt der Kanzler seinen „Zukunftsplan“. Expertinnen und Experten, Praktiker und Politiker aus unterschiedlichen Fachbereichen in unterschiedlichen Konstellationen sollen dafür mitwirken.

Greenpeace fordert von Nehammer einen radikalen Kurswechsel in Sachen Umweltpolitik. Fridays For Future verlangt in einem offenen Brief den „sofortigen Beschluss eines wirkungsvollen Klimaschutzgesetzes“.

„Wir sind da, um die Mission Klimaglück vorzustellen“, sagte Parteichef Werner Kogler, flankiert von seine beiden Stellvertretern, Energieministerin Leonore Gewessler und Nationalratsmandatar Stefan Kaineder. Subsumiert kann unter „Klimaglück“ all das werden, was die Grünen in der Regierung beschlossen haben – und auch das, was noch kommen wird, wie aus den Reden der drei Politiker hervorging. Beworben wird das „Klimaglück“ in einem Radiospot. Enthüllt wurde dazu auch ein neues Plakat mit der Botschaft: „Wo ein Wille, da ein Windrad.“