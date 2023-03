Schulen nach Erdbeben der Stärke 4,6 in Umbrien geschlossen

Perugia – In Mittelitalien ist am Donnerstagabend ein Erdbeben der Stärke 4,6 auf der Richterskala registriert worden. Es war der zweite Erdstoß mit Epizentrum nahe der Stadt Perugia in der Region Umbrien an diesem Tag, wie die Behörden mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen des italienischen Zivilschutzes gab es keine größeren Schäden oder Verletzte. Vorsichtshalber wurden Schulen und die Universität in Perugia geschlossen.