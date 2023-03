Gelingt den Haien heute in Wien eine schnelle Antwort?

Innsbruck – Die Verarbeitung ist abgeschlossen, auch wenn sie besonders aufgrund der Art und Weise der 4:6-Niederlage gegen die Caps schwerfiel. „Es hat schon ein bisschen gedauert, das zu verdauen“, verriet Obmann Günther Hanschitz. „Im ersten Moment hat es sich angefühlt wie ein Stich“, gab Headcoach Mitch O’Keefe Einblick in seine Gefühlswelt.

Dass Torhüter Tom McCollum das 4:4 nicht hätte kassieren dürfen und man auch nie und nimmer in den Konter zum 4:5 laufen sollte, wurde entsprechend analysiert. „Es war eine Spur weit naiv“, bestätigte auch Hanschitz. Natürlich geht der Blick vor Spiel Nummer zwei (heute, 19.30 Uhr in Wien, live Puls 24) aber längst nach vorne. „Wir sind eine gute Auswärtsmannschaft“, sagt der Haie-Boss. Und die Statistik bestätigt die Worte, schließlich haben die Innsbrucker im Grunddurchgang 15 von 24 Auswärtsspielen gewonnen –besser ist in dieser Statistik nur der HC Bozen.